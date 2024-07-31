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18:10, 31 июля 2024Экономика

США захотели лишить Китай возможности получать полупроводники

Reuters: США запретят поставки в Китай технологий более чем из 30 стран

Фото: Unsplash

Администрация президента США Джо Байдена захотела ужесточить экспорт оборудования для производства полупроводников из ряда стран китайским производителям чипов. О планах ужесточить ограничения со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Согласно одному из источников, правило о поставках продукции запретит примерно полудюжине китайских фабрик получать экспорт из многих стран. Всего КНР лишат возможности закупать оборудование и технологии более чем у 30 стран, в числе которых Израиль, Тайвань, Сингапур и Малайзия.

По словам представителя министерства иностранных дел КНР Линь Цзяня, усилия США по «принуждению других стран к подавлению полупроводниковой промышленности Китая» подрывают мировую торговлю и наносят ущерб всем сторонам.

В 2023 году Китай резко увеличил покупки оборудования для производства чипов на фоне возможного ужесточения ограничений США и Европы в рамках «войны чипов». За год импорт товаров вырос на 14 процентов в денежном выражении, почти до 40 миллиардов долларов.

В марте США воспрепятствовали планам компании Advanced Micro Devices (AMD) поставлять в Китай «слишком мощный» чип искусственного интеллекта, разработанный специально для рынка этой страны. AMD дали понять, что ей все равно потребуется специальное разрешение. Компания рассчитывала получить одобрение без этого, поскольку производительность указанного процессора ниже, чем у других продаваемых ею за пределами Китая, но в условиях продолжающейся между державами «войны чипов» обойти ограничения Вашингтона не удалось.

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