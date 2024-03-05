Власти США не одобрили поставки в Китай «слишком мощного» чипа

США предписали получить разрешение на экспорт созданного для рынка Китая чипа

Власти США воспрепятствовали планам компании Advanced Micro Devices (AMD) обойтись без лицензии при поставках в Китай «слишком мощного» чипа искусственного интеллекта (ИИ), разработанного специально для рынка этой страны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Как узнали журналисты, AMD дали понять, что ей все равно потребуется специальное разрешение. Компания рассчитывала получить одобрение без этого, поскольку производительность указанного процессора ниже, чем у других продаваемых ею за пределами Китая, но в условиях продолжающейся между державами «войны чипов» обойти ограничения Вашингтона не удалось.

Противостояние Китая и США в этой сфере в последнее время регулярно пополняется новыми эпизодами. Так, КНР в декабре ввела запрет на экспорт технологии по изготовлению редкоземельных магнитов и обработке редкоземельных металлов, от 60 до 85 процентов глобального рынка которых контролирует страна. До этого, в июле 2023 года, Китай ограничил экспорт галлия и германия, используемых в том числе для производства чипов.

США в свою очередь работают над ограничением доступа Китая к новейшим полупроводникам, которые могут разрабатывать модели ИИ, а также к инструментам, используемым для производства этих чипов, из-за опасений, что Пекин получит преимущество в военной сфере. Администрация американского президента Джо Байдена в 2022 году сначала представила первоначальный набор мер экспортного контроля, а затем расширила ограничения на поставки полупроводников и микросхем в Китай.

Тем временем компания Huawei разрабатывает собственные полупроводники для искусственного интеллекта и возможности производства чипов, которые в конечном итоге могут помочь китайским компаниям заполнить пробел, образовавшийся из-за запрета США, отмечается в материале.