Китай расширил запрет на поставки важных для Запада металлов

Китай запретил экспорт технологии по изготовлению редкоземельных магнитов

Китай из соображений национальной безопасности ввел запрет на экспорт технологии по изготовлению редкоземельных магнитов и по обработке редкоземельных металлов, пишет Reuters.

Страна по разным оценкам контролирует от 60 до 85 процентов глобального рынка редкоземельных металлов, применяемых для изготовления магнитов, которые используются в электромобилях, ветряных турбинах и электронике. По данным журналистов, к уже действующим мерам с 21 декабря добавили запрет на технологию извлечения и разделения критически важных материалов.

В 2023 году страна значительно ужесточила правила экспорта некоторых металлов в рамках ведущейся с Западом так называемой войны чипов. В частности, с 1 августа был ограничен экспорт галлия и германия, используемых в том числе для производства чипов. До этого, в октябре 2022 года США сами ввели ограничения поставок высокотехнологичных компонентов в страну.

По мнению некоторых экспертов, озвученное сейчас решение «формализует то, что все знали». Пекин уже много лет препятствует поставкам за рубеж технологий редкоземельных металлов, отметил Константин Караяннопулос, бывший гендиректор компании, занимающейся сепарацией редкоземельных металлов в Эстонии. При этом, отмечает агентство, на Западе по-прежнему с трудом внедряют новые технологии в этой сфере.