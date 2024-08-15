Китай начнет лицензировать экспорт сурьмы

Китай с 15 сентября ограничит экспорт используемой в полупроводниках сурьмы

Китай с 15 сентября запустит систему лицензирования экспорта сурьмы, а также связанных с ней технологий и оборудования. Об этом со ссылкой на заявление Минкоммерции и Государственного таможенного управления КНР сообщает ТАСС.

Представители властей заявили, что экспортный контроль в отношении этого используемого в полупроводниковой промышленности полуметалла является общепринятой международной практикой, а его введение «не нацелено на какую-либо конкретную страну или регион».

Под указанные ограничения попадут органические соединения сурьмы, чистота которых превышает 99,999 процента, а также ряд технологий, в том числе касающаяся плавки и разделения золота и сурьмы.

Китай является основным мировым производителем сурьмы, которая, в частности, применяется при производстве диодов и инфракрасных детекторов, а также является компонентом свинцовых сплавов, увеличивающим их твердость и механическую прочность. В советское время сурьмяная продукция выпускалась в стране только в Киргизской ССР, сейчас в России ведется работа над проектом, реализация которого, как ожидается, к концу 2026 года позволит полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка и даст возможность говорить о запуске экспорта.

Китай, контролирующий, по разным оценкам, от 60 до 85 процентов глобального рынка редкоземельных металлов, в последнее время уже не раз объявлял об ограничениях, связанных с экспортом тех или иных критически значимых элементов. Так, в августе прошлого года вступили в силу ограничения на вывоз из страны галлия и германия, а в декабре был введен запрет на экспорт технологии по изготовлению редкоземельных магнитов и по обработке редкоземельных металлов.