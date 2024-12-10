Акции Nvidia резко подешевели на фоне принятого в Китае решения

Акции Nvidia резко подешевели из-за начатого КНР антимонопольного расследования

Акции крупнейшего производителя чипов, американской компании Nvidia, резко подешевели на торгах в понедельник, 9 декабря. Об этом свидетельствуют данные торгов. Снижение их стоимости на 2,55 процента произошло на фоне решения о начале антимонопольного расследования, принятого властями Китая.

В целом американские фондовые индексы завершили день в минусе на фоне новостей из Сирии и Китая, планирующего смягчить денежно-кредитную политику и увеличить бюджетные расходы в следующем году, пишет «Интерфакс».

Nvidia, как отмечали журналисты, попала под перекрестный огонь в так называемой войне чипов между США и Китаем, в ходе которой только на прошлой неделе Вашингтон, стремясь ограничить развитие полупроводниковой отрасли КНР и замедлить ее ИИ-разработки, запретил экспорт компонентов для соответствующих технологий еще 140 китайским компаниям. Пекин же закрыл возможность поставок в обратном направлении галлия, германия и сурьмы.

Стоимость бумаг Nvidia, которая осенью этого года обошла Apple, став самой дорогой компанией в мире, выросла с конца 2022 года почти в 10 раз. Судьба основанной в 1993 году компании резко изменилась именно в конце позапрошлого года, когда OpenAI, осуществляющая большую часть соответствующих разработок на графических процессорах компании, выпустила ChatGPT, открыв концепцию генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для широкой публики. При этом антимпонопольные претензии к Nvidia возникли в 2024-м и в США, где представители политического истеблишмента указывали, что «позволять одной компании стать хранителем мирового будущего искусственного интеллекта опасно и создает серьезные экономические риски».