Крупнейшего производителя чипов заподозрили в нарушении законов

Bloomberg: в Китае началось расследование в отношении компании Nvidia

Государственное управление по регулированию рынка Китая начало расследование в отношении корпорации Nvidia, которую подозревают в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Оно отмечает, что Nvidia, будучи ведущим поставщиком чипов для систем искусственного интеллекта, попала под перекрестный огонь битвы за технологическое превосходство между США и Китаем. Вашингтон запретил корпорации продавать ее самые передовые полупроводники компаниям из Китая, что подорвало возможности последних и вызвало упреки со стороны Пекина.

В начале ноября Nvidia смогла обойти Apple и стала самой дорогой компанией в мире. Ее рыночная капитализация достигла 3,43 триллиона долларов против 3,38 триллиона у Apple и 3,06 триллиона у Microsoft.

Немалую роль в этом сыграл рекордный рост на рынке графических процессоров. Их поставки выросли за год почти на 50 процентов. Лидерство в отрасли сохранила за собой Nvidia, на долю которой пришлось 88 процентов. Долю AMD оценили примерно в 12 процентов.