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21:40, 23 октября 2024Наука и техника

Nvidia запретила россиянам обновлять драйверы видеокарт

Компания Nvidia закрыла доступ к обновлениям драйверов видеокарт для россиян

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Американская компания по производству видеокарт Nvidia ограничила для россиян доступ к скачиванию и обновлению драйверов. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняется агентство, при попытке обновления с сайта компании происходит ошибка с запретом доступа. При открытии окна загрузки на сайте Nvidia появляется информация о том, что файервол Edgecast WAF заблокировал ресурс.

Ранее сообщалось, что Nvidia не смогла оправдать самых амбициозных ожиданий аналитиков. Хотя за три месяца ее выручка составила 30 миллиардов долларов (на 122 процента больше, чем год назад), акции этой компании на внебиржевых торгах упали.

4 сентября всего за сутки ее капитализация рухнула на 279 миллиардов долларов. В те дни цена предприятия снизилась на 14 процентов.

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      Юлия Мискевич
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