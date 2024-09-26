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15:21, 26 сентября 2024Наука и техника

Поставки графических процессоров рекордно выросли

JPR: поставки графических процессоров выросли на 47,9 процента за год

Фото: Li Ran / Globallookpress.com

На рынке графических процессоров заметили рекордный рост. Об этом сообщает издание Digital Trends со ссылкой на отчет аналитиков Jon Peddie Research (JPR).

Специалисты JPR заявили, что поставки графических процессоров выросли на мировом рынке на 47,9 процента за год. Процессоры в том числе используются в потребительских видеокартах. Во втором квартале поставки выросли на 9,4 процента по сравнению с первым кварталом.

В JPR отметили, что производители стали отгружать больше оборудования из-за возросших продаж компьютеров. В том числе рынок восстановился по причине возросшего интереса пользователей к искусственному интеллекту (ИИ). Текущие показатели противоречат десятилетнему среднему показателю поставок, который составляет -7,1 процента.

Лидером отрасли осталась Nvidia, которая имеет долю 88 процентов. За год поставки корпорации выросли на 61,9 процента. Доля AMD составила около 12 процентов. Аналитики обратили внимание на проблемы Intel, доля поставок которой во втором квартале приблизилась к нулю.

В середине лета представители игровой площадки Steam описали предпочтения геймеров. Выяснилось, что большая часть пользователей выбирает ПК с Windows 10, видеокартой Nvidia и 16 гигабайт оперативной памяти.

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      Андрей Ставицкий
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