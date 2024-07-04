Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:41, 4 июля 2024Наука и техника

Описаны предпочтения ПК-геймеров

Steam: ПК-геймеры выбрали Windows 10, 16 гигабайт памяти и видеокарты Nvidia

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Представители игровой площадки Steam описали предпочтения геймеров. Об этом сообщается в отчете платформы за июнь.

Согласно данным популярнейшей платформы игр на ПК, самой востребованной ОС остается Windows 10 — ее доля в июне составила 49,4 процента. Доля новейшей Windows 11 выросла до 46,6 процента. Доля геймеров с компьютерами на базе Linux составила 2 процента, а macOS — 1,3 процента.

Чаще всего пользователи выбирали видеокарты Nvidia. Так, доля GeForce RTX 3060 составила 5,5 процента. Также востребованы модели GeForce GTX 1650, GeForce RTX 4060, GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 2060. Среднестатистический компьютер имел 16 гигабайт оперативной памяти — доля таких ПК составила 47,2 процента.

По мнению журналистов издания TechRadar, в ближайшие месяцы Windows 11 окажется самой востребованной операционной системой среди игроков. В конце 2025 года доля Windows 10 может резко упасть — это связано с тем, что Microsoft прекратит поддержку устаревшей ОС.

В начале июня корпорация Microsoft внезапно приостановила развертывание обновлений для Windows 11. Журналисты издания Neowin предположили, что решение было связано с ошибками в новой версии ОС.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Чешский наемник попал под суд за службу в ВСУ и мародерство в Буче. Он присвоил слитки золота и драгоценности

      В российском регионе нашли редчайший красивый и очень опасный цветок

      В ДНР рассказали о массовой сдаче в плен солдат ВСУ

      Описаны предпочтения ПК-геймеров

      Телеведущая в прямом эфире раскрыла смертельный диагноз

      Китай поддержит Tesla с помощью госзакупок

      Полторы тысячи камней удалили из желчного пузыря пациентки

      Россиянам раскрыли стоимость отдыха «все включено» в Сочи

      В России заявили об ожидаемом и деструктивном шаге Зеленского после встречи с Орбаном

      В ЦБ оценили возможность возвращения массовой льготной ипотеки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше