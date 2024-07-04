Описаны предпочтения ПК-геймеров

Steam: ПК-геймеры выбрали Windows 10, 16 гигабайт памяти и видеокарты Nvidia

Представители игровой площадки Steam описали предпочтения геймеров. Об этом сообщается в отчете платформы за июнь.

Согласно данным популярнейшей платформы игр на ПК, самой востребованной ОС остается Windows 10 — ее доля в июне составила 49,4 процента. Доля новейшей Windows 11 выросла до 46,6 процента. Доля геймеров с компьютерами на базе Linux составила 2 процента, а macOS — 1,3 процента.

Чаще всего пользователи выбирали видеокарты Nvidia. Так, доля GeForce RTX 3060 составила 5,5 процента. Также востребованы модели GeForce GTX 1650, GeForce RTX 4060, GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 2060. Среднестатистический компьютер имел 16 гигабайт оперативной памяти — доля таких ПК составила 47,2 процента.

По мнению журналистов издания TechRadar, в ближайшие месяцы Windows 11 окажется самой востребованной операционной системой среди игроков. В конце 2025 года доля Windows 10 может резко упасть — это связано с тем, что Microsoft прекратит поддержку устаревшей ОС.

В начале июня корпорация Microsoft внезапно приостановила развертывание обновлений для Windows 11. Журналисты издания Neowin предположили, что решение было связано с ошибками в новой версии ОС.