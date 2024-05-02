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16:05, 2 мая 2024Наука и техника

Доля Windows 11 среди геймеров рекордно выросла

Windows 11 оказалась установленной на 45 процентах компьютеров геймеров

Фото: Unsplash

Оператор игровой платформы Steam, компания Valve, раскрыл данные о предпочтениях геймеров. Отчет доступен на сайте площадки.

Согласно данным за апрель 2024 года, доля актуальной операционной системы Windows 11 достигла рекордной отметки — 45 процентов. За месяц она выросла на 3,5 процента. Доля Windows 10, напротив, сократилась до 51 процента — на 3,4 процента за последние 30 дней. Доля Windows 7 и 8 составила 0,43 и 0,08 процента соответственно.

Windows остается самой популярной ОС среди геймеров — она установлена почти на 97 процентах компьютеров. Доля Linux и macOS составила соответственно 1,9 и 1,35 процента.

По данным Steam, чаще всего пользователи платформы предпочитают компьютеры, оснащенные 16 гигабайтами оперативной памяти. Также их устройства имеют процессор, работающий на частоте от 2,3 до 2,69 гигагерца, видеокарту Nvidia GeForce RTX 3060 и дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей. Основной язык — английский, который предпочитают 33 процента геймеров.

В начале апреля журналисты профильного издания Neowin заявили, что поддержка Windows 10 может быть продлена. По их словам, это связано с тем, что доля актуальной Windows 11 остается низкой среди пользователей ПК.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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