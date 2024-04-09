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15:56, 9 апреля 2024Наука и техника

Windows 11 предсказали судьбу Windows Vista

Neowin: поддержку Windows 10 продлят из-за проблем Windows 11

Фото: Unsplash

Журналисты профильного издания Neowin заявили, что поддержка Windows 10 может быть продлена. Об этом сообщается на сайте медиа.

Авторы напомнили, что 10 лет назад — 8 апреля 2014 года — Microsoft выпустила последний патч безопасности для Windows XP, которую многие считают одной из лучших операционных систем в истории. По словам журналистов, поддержка XP продлилась 13 лет — в том числе, из-за проблем выпущенной после нее Windows Vista.

Специалисты сравнили Windows 11 с Vista и предсказали, что новую ОС может ждать такая же судьба. По их мнению, из-за высокой популярности Windows 10 Microsoft может передумать и продлить поддержку ОС. Это случится, если в компании признают, что Windows 11 оказалась плохо воспринята пользователями.

В заключение авторы отметили, что некоторые владельцы ПК продолжают пользоваться Windows XP. Согласно актуальным данным Statcounter, она установлена на 0,39 процента компьютеров, подключенных к интернету. Windows XP вышла в 2001 году.

В начале апреля Microsoft объявила, что стоимость платных обновлений для корпоративных пользователей Windows 10 составит 61 доллар ежегодно. Стоимость апдейтов для обычных потребителей в корпорации пообещали раскрыть позже.

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      Андрей Ставицкий
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