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18:58, 3 апреля 2024Наука и техника

Названа стоимость платных обновлений для Windows 10

Microsoft будет получать за платные обновления Windows 10 61 доллар в год

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

Корпорация Microsoft объявила стоимость платных обновлений для Windows 10. Об этом сообщается на сайте компании.

Корпоративные пользователи смогут приобрести лицензию на получение платных обновлений для пяти компьютеров за 61 доллар, или около 5,6 тысяч рублей, в год. При этом стоимость будет удваиваться каждый год: 122 доллара — за второй, 244 доллара — за третий, и так далее.

Также в фирме назвали стоимость обновлений для организаций, которые пользуются Windows 10 через удаленное подключение на компьютерах с Windows 11. Лицензия на одного пользователя составит 45 долларов, но также будет удваиваться каждый год. Кроме того, если корпоративный пользователь подпишется на обновление со второго года, то ему все равно придется заплатить за первый год доступа.

Microsoft будет бесплатно поддерживать Windows 10 до октября 2025 года. В компании пока не сообщили, сколько будут стоить платные обновления для обычных пользователей. Вероятно, в Microsoft будут призывать потребителей обновляться до Windows 11.

В конце 2023-го специалисты фирмы Canalys оценили отказ Microsoft от бесплатной поддержки Windows 10. По словам экспертов, из-за этого устареют как минимум 240 миллионов ПК.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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