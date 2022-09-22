Microsoft обозначила сроки «смерти» Windows 10

PCWorld: Microsoft будет поддерживать Windows 10 до октября 2025 года

Microsoft обозначила сроки «смерти» самой популярной версии Windows. Об этом сообщает издание PCWorld.

В ходе анонса первого глобального обновления для Windows 11 вице-президент Microsoft Джон Кейбл заявил, что ОС предыдущего поколения будут поддерживать еще три года. «Мы по-прежнему поддерживаем Windows 10 и продолжим обслуживание системы до октября 2025 года», — подчеркнул представитель корпорации.

По разным оценкам, Windows 10 считается самой популярной операционной системой от Microsoft. Журналисты отметили, что заявление американской компании означает, что, хотя Microsoft поощряет пользователей переходить на Windows 11, сейчас нет никаких обязательств. Специалисты предположили, что корпорации все равно, какой версией ОС пользуется потребитель — лишь бы он тратил деньги на Microsoft 365, Windows 365, Azure, Game Pass Ultimate и другие платные сервисы.

Одной из самых востребованных версий Windows 10 считается 21H1, поддержка которой будет прекращена в декабре. В качестве альтернативы устаревшей версии компания еще в январе предложила сборку 21H2.

В конце сентября Microsoft выпустила первое глобальное обновление для Windows 11. Апдейт включил в себя новую версию файлового менеджера «Проводник», обновоенное меню «Пуск», «Диспетчер задач» с режимом энергоэффективности.