Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Названы сроки окончания поддержки самой популярной версии Windows

BleepingComputer: Microsoft прекратит поддержку Windows 10 21H1 13 декабря

Фото: Windows / Unsplash

Microsoft объявила, что в декабре Windows 10 21H1 перестанет получать обновления системы. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Журналисты обратили внимание, что американская компания начала уведомлять своих пользователей, что прекращает поддержку Windows 10 21H1. Представители корпорации также назвали сроки «смерти» указанной версии ОС — компания перестанет поставлять обновления для пользователей операционной системы 13 декабря.

Windows 10 21H1 считается самой популярной версией ОС Microsoft. Так, по данным агентства AdDuplex от сентября 2021 года, ею пользовались 38,1 процента потребителей продуктов Microsoft.

Судя по всему, с 13 декабря ОС перестанет получать обновления и патчи безопасности. Клиентам, которые до сих пор используют данную версию, рекомендовали обновиться до более актуальной сборки. «Microsoft, вероятно, скоро начнет принудительно обновлять ОС на потребительских устройствах и неуправляемых бизнес-устройствах», — отметили журналисты. В качестве альтернативы устаревшей версии компания еще в январе предложила сборку 21H2.

В середине сентября Microsoft выпустила патчи, исправляющие уязвимости ОС Windows. В пакет обновлений были включены исправления для 63 уязвимостей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Центробанк понизил ключевую ставку
В российском городе заметили баннер с картой России без Крыма
В Херсоне назвали удар по зданию администрации подлым терактом
IBU продлил отстранение российских биатлонистов
Тренер сборной Грузии призвал футболистов-соотечественников покинуть Россию
Макса Барских обвинили в обмане после отмены концерта в Азербайджане
Курс фунта упал до минимума впервые с 1985 года
Познер рассказал о подозрении на перенесенный омикрон
Жителей Херсона предупредили об опасности повторного ракетного удара
В России рекордно сократилось количество банкоматов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.