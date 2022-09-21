Вышло первое глобальное обновление для Windows 11

Microsoft выпустила обновление 22H2 для Windows 11

Microsoft выпустила первое глобальное обновление для актуальной версии Windows. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Масштабный апдейт получил название 22H2. По словам представителей компании, основным целями обновления являются более высокий уровень безопасности, расширение возможностей пользователей, общие улучшения ОС. Апдейт включил в себя опцию перетаскивания файлов и ярлыков на панель задач — в корпорации отметили, что об этой возможности ее часто просили пользователи. Встроенный файловый менеджер «Проводник» получил систему вкладок и измененную навигацию.

В вышедшем апдейте Microsoft также представила обновленное меню «Пуск», в которое добавили три макета интерфейса и возможность создавать папки. Инженеры компании изменили «Диспетчер задач», добавив во встроенную программу поддержку ночного режима, измененную навигацию, новый режим энергоэффективности.

Для геймеров добавили возможность быстрого запуска игр с помощью контроллера Xbox и поддержку Auto HDR и VRR в оконном режиме. Появилось новое приложение для калибровки изображения и HDR. Также в компании рассказали, что внесли несколько десятков косметических изменений, включая новые иконки и обновленные пункты в настройках.

В Microsoft заявили, что релиз будет доступен 21 сентября в более чем 190 странах мира. Апдейт можно будет получить в «Центре обновления Windows».

В начале сентября бывший директор проекта Windows Дженсен Харрис раскритиковал дизайн и интерфейс новой ОС от Microsoft. По словам специалиста, лишняя информация в Windows 11 усложняет использование системы.