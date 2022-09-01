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Бывший сотрудник Microsoft раскритиковал Windows 11

Бывший сотрудник Microsoft раскритиковал Windows 11 за сложный интерфейс

Фото: Unsplash

Бывший директор проекта Windows Дженсен Харрис раскритиковал дизайн и интерфейс новой ОС от Microsoft. Об этом специалист рассказал в своем Twitter.

По словам Харриса, он обратил внимание на недостатки новой операционной системы случайно, когда ввел в поисковой строке меню «Пуск» запрос «chrome». Автор отметил, что был шокирован, так как система «завалила» пользователя ненужной информацией. Специалист подчеркнул, что выдача ОС разочаровала его — Харрис заявил, что лишняя информация усложняет использование Windows.

Также автор обратил внимание на баннер, который призывал пользователя установить фирменные обои Bing Wallpaper. Специалист заметил, что текст баннера расположился не по центру, а его дизайн напоминал визуальный стиль «времен устаревшей Windows Vista».

В своем отчете Харрис также заметил фирменный браузер Windows Edge, кнопка которого — «Открыть результаты в браузере» — закрывала собой две другие кнопки. По словам автора, встроенная в ОС реклама выглядит так, как будто она появилась «из-за вируса».

В середине августа потребители продуктов Microsoft пожаловались на раздражающую рекламу сервисов компании. По словам пользователей, навязчивая реклама атаковали их в приложениях офисных программ Office 2021.

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Андрей Ставицкий
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