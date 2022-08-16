Пользователей сервисов Microsoft атаковала реклама

BleepingComputer: пользователи Microsoft пожаловались на навязчивую рекламу

Потребители продуктов Microsoft пожаловались на раздражающую рекламу сервисов компании. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Журналисты медиа обратили внимание на реплики пользователей, которые заметили рекламные баннеры в сервисах Microsoft. Многие потребители сообщили, что навязчивая реклама атаковали их в приложениях офисных программ Office 2021. Баннер расположился в верхней части интерфейса, с его помощью корпорация продвигает семейную подписку Microsoft 365.

По словам специалистов, новой рекламой недовольны, в том числе, сотрудники американской корпорации. Так, главный архитектор безопасности Microsoft Azure Security Ли Холмс выложил в своем Twitter скриншот приложения Word, на котором заметен баннер, с комментарием «Это так разочаровывает».

Авторы издания заметили, что рекламные блоки вводят пользователей в заблуждение, так как их внешний облик совпадает с дизайном системных сообщений Office 2021. Представители Microsoft официально не прокомментировали проблему.

Это не первый случай, когда рекламу сервисов Microsoft замечают в популярных продуктах компании. Так, в марте пользователи Windows 11 обнаружили рекламные блоки в программе «Проводник» — позже представители корпорации назвали появление рекламы ошибкой.