Microsoft объяснила появление рекламы в Windows 11

В Microsoft рассказали, что отключили рекламу в «Проводнике» в Windows 11

Microsoft рассказала, что появившаяся в программе «Проводник» реклама возникла в Windows 11 по ошибке. Об этом сообщает издание PCWorld.

Журналисты обратили внимание на жалобы участников программы предварительной оценки Windows, которые рассказали о появлении рекламных баннеров в программе «Проводник» (File Explorer). В корпорации ответили, что появление рекламы было вызвано ошибкой, и инженеры Microsoft уже отключили данную функцию.

«Это был экспериментальный баннер, который не предназначался для внешней публикации, и поэтому он был отключен», — объяснил старший менеджер по продуктам Windows Брэндон Леблан. В компании не стали уточнять, появится ли реклама в будущих сборках операционной системы.

«Огромная пользовательская база Windows сама по себе является товаром, и Microsoft не гнушается монетизировать ее в форме продаж за счет рекламы», — прокомментировали инцидент авторы издания. Специалисты предположили, что в будущем Microsoft наверняка будет продвигать свои услуги и зарабатывать подобным образом на своих потребителях.

Рекламу в приложении «Проводник» заметили в ранних версиях Windows 11. Выяснилось, что с помощью рекламных баннеров Microsoft продвигала собственные продукты и сервисы, например, программу Microsoft Editor.