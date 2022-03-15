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В Windows 11 нашли рекламу

В приложении «Проводник» на Windows 11 обнаружили рекламу

Фото: Unsplash

В Windows 11 появилась реклама от Microsoft. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Журналисты издания обнаружили отзывы участников программы бета-тестирования Windows, которые пожаловались на появление рекламы в ранней версии ОС. По словам энтузиастов, рекламный блок нашли во встроенном приложении «Проводник» (File Explorer), предназначенном для различных операций с файлами на компьютере.

Выяснилось, что с помощью рекламных баннеров Microsoft продвигала собственные продукты и сервисы, например, программу Microsoft Editor. Большая часть пользователей встретила появление посторонних элементов в системе негативно. По словам одного из энтузиастов, «Проводник» — «одно из худших мест для показа рекламы». Другие потребители пошутили, что если в Microsoft хотят, чтобы люди перестали пользоваться «Проводником», то в компании двигаются в правильном направлении.

Специалисты медиа попытались обнаружить рекламу в тестовой сборке на редакционном компьютере, однако не нашли баннеров. Из этого авторы сделали вывод, что инженеры корпорации проводят закрытое A/B-тестирование, то есть активируют функцию показа рекламы у ограниченной части пользователей.

Microsft не в первый раз добавляет рекламу в свою ОС. В декабре 2020 года пользователи обнаружили в Windows нескольких баннеров с предложением попробовать продукты и сервисы Microsoft. Большая часть рекламных блоков появляется на рабочем столе при включении компьютера.

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Андрей Ставицкий
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