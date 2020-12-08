Пользователей Windows завалят рекламой нового браузера

На Windows появится больше рекламы продуктов Microsoft. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты изучили актуальные обновления ОС и заметили появление нескольких баннеров с предложением попробовать продукты и сервисы Microsoft. Некоторые баннеры появляются при установке накопительных обновлений системы, однако большая часть из них появляется на рабочем столе при включении компьютера. Авторы подчеркнули, что реклама от Microsoft буквально заваливает пользователя сообщениями.

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Первая реклама появляется в настройках ОС, на ней компания предлагает попробовать новые продукты и «насладиться всеми возможностями Windows». Если нажать на кнопку «Вперед», то на весь экран откроется окно, которое невозможно свернуть или закрыть. На нем владельцу лицензионной копии предложат включить Windows Hello, подключить к системе смартфон, воспользоваться бесплатной подпиской на Office, установить новый браузер.

Второй баннер рекомендует перейти на новый браузер Edge, который заменит устаревший Microsoft Explorer. При этом журналисты заметили, что сообщение появляется даже в том случае, если в системе уже установлен Edge. В третьем сообщении, которое так же занимает весь экран компьютера, пользователю предлагают оформить подписку на Office, предлагая скидку 50 процентов или бесплатный период длительностью один месяц.

Журналисты заметили, что иногда рекламу можно закрыть, выбрав вариант «Нет, спасибо». В некоторых случаях объявления нельзя пропустить, однако можно нажать на кнопку «Напомнить мне через 3 дня». В этом случае рекламное уведомление появится через трое суток.

Сообщения о появлении агрессивной рекламы в Windows стали появляться в ноябре. Журналисты предположили, что таким образом Microsoft намерена перевести пользователей на новый браузер Edge и увеличить базу платных подписчиков офисных программ.