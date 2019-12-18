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В Windows вернули неудаляемую рекламу

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Microsoft вернула рекламные баннеры в Windows 10. Обратившее на проблему издание Mspoweruser заметило, что их нельзя удалить.

Баннеры с предложением продуктов от Microsoft или партнеров компании увидели в приложениях «Календарь» и «Почта». В ответ на замечание журналистов в корпорации подчеркнули, что рекламные блоки отображаются для всех пользователей актуальной системы Windows 10 и их невозможно удалить.

Эксперты заявили, что встроенная реклама отвлекает пользователей и иногда занимает значительное место в окне конкретной программы. Также эксперты посетовали, что заплатившие за операционную систему клиенты Microsoft не хотели бы видеть рекламные блоки, которые компания, видимо, рассматривает как дополнительный способ монетизации операционной системы.

Уточняется, что впервые баннеры появились в Windows в ноябре 2018 года, в Microsoft назвали это решение экспериментом. Тогда реклама отображалась только для тех пользователей, которые не имели платной лицензии пакета Office 365 или запускали пиратскую версию продукта.

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