В Windows нашли агрессивную рекламу

В новых версиях Windows 10 появится назойливая реклама браузера Edge. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Нововведение нашли в бета-версиях очередной сборки операционной системы от Microsoft. Авторы статьи обнаружили баннер, который призывал пользователей попробовать новый браузер Microsoft Edge: «Получите еще больше от Windows». Рекламное сообщение появилось в окне настроек компьютера, тем самым разделы «Система», «Девайсы», «Сеть и интернет» и другие оказались немного сдвинуты ниже.

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Еще один баннер появляется случайно во время работы за компьютером. Реклама, которую журналисты описали как агрессивную, занимает большую часть экрана. На баннере предлагается «использовать рекомендуемые настройки браузера». В том случае если пользователь согласится с рекомендацией системы, на компьютер будет установлен и включен в качестве веб-обозревателя по умолчанию браузер Edge. Ярлык программы появится на рабочем столе и на панели задач.

Журналисты заметили, что подобная реклама возникает лишь в том случае, если в качестве браузера по умолчанию установлены Google Chrome, Firefox или другая сторонняя программа. «Пользователь может закрыть баннер, но всплывающее окно появится снова», — подчеркнули авторы.

По данным агентства NetMarketShare, доля Internet Explorer и Edge на рынке браузеров составляет 5,57 и 10,22 процента соответственно. Ранее Microsoft добавила в браузер Internet Explorer файл, который запрещает переход на многие популярные сайты в интернете. Эксперты заметили, что это было сделано с целью, чтобы заставить пользователей отказаться от устаревшей программы в пользу Edge.