Microsoft признала новые проблемы Windows

Microsoft опубликовала список известных проблем Windows 10. Об этом сообщает издание Windows Latest со ссылкой на материалы компании.

По словам ее представителей, по состоянию на 20 октября инженеры корпорации признают ряд проблем, которые могли сохраниться в актуальном обновлении Windows 10 October 2020 Update. К ним, в частности, относится ошибка с драйверами, связанная с проверкой оригинальности программного обеспечния для сторонних компонентов. Из описания неполадки следует, что Windows может запретить установку драйвера, если не подтвердить наличие сертификата подлинности.

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В майском обновлении ОС была замечена проблема совместимости с аудиодрайверами Conexant. Программисты Microsoft заметили, что в настоящий момент проблема еще не исправлена. Третьей ошибкой в Windows были названы неполадки с драйверами встроенной аудиосистемы компьютера. В сообщении говорится, что потребители могут столкнуться со сбоями в работе в том случае, если используют аудиоустройства производства Conexant. В этой связи инженеры работают со специалистами Synaptics, который принадлежит производителю Conexant, и надеются решить проблему в ближайшее время.

В заключении Microsoft говорится, что пользователи могут повременить с установкой обновления, если им важна стабильная работа компьютера.

Актуальное обновление ОС от Microsoft — Windows 10 October 2020 Update — стало доступно для загрузки 20 октября. Апдейт в основном содержал исправление известных ошибок. Также в обновлении появилось новое меню «Пуск» и актуальный браузер Edge, который пришел на смену устаревшему Internet Explorer.