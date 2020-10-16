Обновление Windows сломало оборудование компьютера

Microsoft усложнила установку драйверов на компьютеры под управлением Windows. Об этом сообщает издание Windows Latest.

По информации журналистов, в октябрьском обновлении операционной системы появился новый механизм, который затрудняет установку некоторых драйверов. В частности, ОС может заблокировать некоторые старые или новые драйвера, необходимые для работы оборудования. Это произойдет в том случае, если Windows не сможет проверить разработчика ПО. Специалисты заявили, что нововведение фактически может сломать некоторые компоненты компьютера.

Материалы по теме Будущее, которое мы заслужили Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий Фантомные боли Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года

Уже известны два типа ошибок, связанных с новой функцией, — «Windows не может проверить разработчика программного обеспечения драйвера» и «Драйвер не имеет подписи». В случае появления данных ошибок специалисты компании посоветовали пользователям связаться с производителем компонентов (например, видеокарты или принтера) и запросить корректный драйвер. Журналисты отметили, что это не всегда возможно, особенно в тех случаях, когда пользователь имеет на руках устаревший девайс, для которого давно не выпускали драйверов.

По словам специалистов Microsoft, ПО некоторых производителей полностью совместимо с Windows и не нуждается в проверке. В частности, ОС подтверждает драйверы для оборудования компаний Intel, AMD и NVIDIA. В сообщении Microsoft говорится, что таким образом компания надеется снизить количество случаев использования уязвимых драйверов для взлома операционной системы.

Летом пользователи Windows пожаловались, что обновление ОС вызвало циклическую ошибку драйверов. В частности, система не признавала актуальный драйвер графического процессора Intel и пыталась обновить его на более новый. Тогда в компании посоветовали пользователям очистить кэш Центра обновлений.