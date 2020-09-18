В Windows сломалось меню «Пуск»

Пользователи Windows раскритиковали сентябрьские обновления ОС, которые нарушили работоспособность системы. Об этом со ссылкой на сообщения на форуме Microsoft сообщает издание Windows Latest.

По словам части пользователей, после системных апдейтов KB4571756 и KB4574727 некоторые функции Windows начали работать некорректно. В частности, у ряда пользователей возникли проблемы с меню «Пуск» — иконка системного компонента ОС перестала реагировать на нажатие курсором и вызов с помощью горячих клавиш. Вместе с «Пуском» оказался сломанным и Центр уведомлений, в ряде случаев компонент перестал отображать информацию, показывая вместо нее пустое окно приложения.

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Некоторые обладатели лицензионных копий Windows заметили, что после обновлений нарушился порядок входа в систему. «Я обновил свою ОС до версии 2004 и теперь не могу зайти в систему», — заявил один из пользователей. Другой отметил, что после системного апдейта его логин и пароль для входа перестали работать.

Пользователи и журналисты обвинили в поломках актуальные обновления Windows. Некоторые из них заметили, что после ручного удаления апдейта операционная система восстановила нормальную работоспособность.

Одна из последних проблем по состоянию на сентябрь, с которой столкнулись пользователи ОС от Microsoft, заключалась в отключении функции режима сна. Согласно жалобам, после очередного обновления у пользователей пропала возможность активировать данную функцию посредством закрытия крышки персонального компьютера.