Очередное обновление сломало Windows

Пользователи Windows отметили очередное проблемное обновление системы. На жалобы владельцев лицензионных копий ОС обратило внимание издание Windows Latest.

Журналисты заметили появившиеся в сети отзывы после релиза системных апдейтов под номерами KB4549951 и KB4566782. Выяснилось, что обновления в некоторых случаях либо не удалось установить из-за неизвестной ошибки, либо установленный апдейт спровоцировал появление неполадок. В частности, из-за развернутых в августе обновлений участились случаи увеличения времени загрузки системы, понижения производительности компьютера, снижения частоты отображения картинки в играх.

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«Это обновление сломало мой компьютер. Проводник Windows запускается и зависает», — говорится в одном из отзывов о работоспособности системы. «Каждый раз, когда я пытаюсь выполнить какую-либо операцию, мой экран зависает и не реагирует несколько секунд», — заявил один из пользователей актуальных апдейтов.

Владельцы ПК также заявили, что стали свидетелями появления «синего экрана смерти» (BSoD). По словам журналистов, Microsoft пока не отреагировала на неполадки, вызванные серией обновлений.

В середине августа пользователи Windows обратили внимание на неизвестную ошибку, из-за которой в ОС пропали сохраненные пароли. Microsoft признала проблему, пообещав решить ее в одном из следующих обновлений системы.

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