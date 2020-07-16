Обновление Windows удалило встроенные программы

Paint и другие программы Microsoft исчезли после очередного обновления Windows. На проблему обратило внимание издание Softpedia.

Пользователи заметили, что выпущенный в рамках регулярного цикла обновлений Patch Tuesday апдейт KB4565503 удалил встроенные приложения операционной системы. В частности, после установки обновления владельцы лицензионных копий ОС обнаружили пропажу графического редактора Paint и текстовых редакторов WordPad и Notepad. Последний также известен под названием «Блокнот».

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Журналисты выяснили, что проблема касается ограниченного числа пользователей и решается вручную. Чтобы вернуть встроенные программы, нужно через настройки зайти в меню отключаемых функций и запросить установку утерянных приложений. На момент написания заметки Microsoft не отреагировала на проблему.

В конце июня пользователи Windows 10 пожаловались на то, что очередное обновление привело к замедлению компьютеров. Системный апдейт KB4559309 стал причиной увеличенного времени загрузки операционной системы и снижения количества отображаемых на экране кадров в секунду в играх. Специалисты посоветовали решить неполадки восстановлением или переустановкой Windows.