В Windows исчезнет панель управления

Microsoft планирует избавиться от одного из старейших элементов Windows. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты заметили, что в актуальной версии ОС для разработчиков под названием Windows 10 Build 20161 возможности раздела «Панель управления» были ограничены. В частности, при нажатии на одноименный пункт меню система начала открывать встроенное приложение «Настройки». Перенаправление связывают с обновлением интерфейса операционной системы и упразднением дублирующих элементов.

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По данным издания, несмотря на однозначные намеки на устранение элемента, некоторые настройки в системе до сих пор доступны только через панель управления. Например, в приложении «Настройки» нет пункта «Дополнительные параметры питания». По поиску данной конфигурации Windows перенаправляет пользователя в классическую панель управления. Опрошенные изданием специалисты заявили, что панель управления не исчезнет из Windows как минимум до 2021 года.

Системное приложение «Настройки» появилось в 2012 году в Windows 8. Microsoft решила не упразднять раздел «Панель управления», оставив его для продвинутых пользователей ОС. Панель управления как самостоятельный элемент системы впервые стала доступна в 1987 году с выходом Windows 2.0.

В начале июля Microsoft представила обновленный дизайн Windows. Основные элементы интерфейса операционной системы получили единый дизайн с одинаковой подложкой, изменились пиктограммы приложений, появилась возможность быстрого переключения между вкладками браузера. Также в новой версии ОС исчезли «живые» иконки и яркие анимации, появляющиеся при наведении курсора.

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