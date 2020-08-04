Microsoft признала проблему замедления компьютеров

Microsoft заявила, что признала проблему с производительностью компьютеров, связанной с актуальным обновлением Windows. Речь идет об автоматическом апдейте KB4559309, сообщает издание Windows Latest.

Специалисты компании подтвердили, что работают над решением проблемы. Представитель Microsoft заявил, что инженеры изучают вопрос замедления устройств, однако им нужно больше информации. Специалисты попросили пользователей присылать отчеты об ошибках в системе через Центр обратной связи Windows 10.

На проблемы со снижением производительности после системного апдейта KB4559309 пользователи Windows обратили внимание в июне. По их словам, компьютеры стали работать заметно медленнее, в первую очередь проблема коснулась быстродействия встроенного браузера Edge.

Журналисты издания предположили, что неполадки могут быть связаны непосредственно с ошибками в коде Edge. Как сообщалось, основным пунктом системного апдейта KB4559309 являлась замена устаревшего встроенного браузера на новый. Издание отметило, что единственным решением проблемы остается принудительное удаление апдейта.