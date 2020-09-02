Обновление Windows сломало интернет-подключение

Microsoft признала проблему с интернет-подключением ноутбуков на Windows. Об этом сообщает издание ZDNet со ссылкой на заявление компании.

Специалисты Microsoft сообщили, что заблокировали обновление Windows 10 версии 2004 для некоторых портативных компьютеров. К ним относятся ноутбуки, имеющие сотовый модуль и позволяющие подключаться к сети посредством модемов WWAN LTE. Инженеры компании заявили, что системные апдейты будут недоступны до того момента, пока в Microsoft не решат проблему с подключением к интернету.

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Ранее пользователи ноутбуков с LTE-модулем жаловались на то, что после серии майских обновлений Windows на компьютерах сломалось интернет-соединение. Судя по сообщениям владельцев устройств, интернет-подключение могло внезапно разорваться после выхода ноутбука из спящего режима или перезагрузки девайса. Сообщается, что данная проблема оставалась нерешенной в течение нескольких месяцев.

Инженеры Microsoft отметили, что есть временное решение проблемы. Для восстановления подключения к сети нужно ввести компьютер в «режим полета», при котором все активные интернет-подключения сбрасываются, и вернуть его обратно. По словам специалистов, после этого соединение через LTE должно восстановиться. В Microsoft не рекомендуют обновлять устройства до Windows 10 версии 2004 до выпуска специальных патчей.

Ранее компания Lenovo обратила внимание на проблемы пользователей ноутбуков ThinkPad, столкнувшихся с серьезными неполадками после серии августовских обновлений. В частности, на девайсах стал появляться «синий экран смерти» (Blue Screen of Death, BSoD). Эксперты посоветовали удалить проблемное обновление вручную.