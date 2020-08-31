Обновление Windows убило ноутбуки Lenovo

Пользователи ноутбуков Lenovo пожаловались на обновление Windows. На сообщения о неполадках и проблем с производительностью компьютеров обратило внимание издание Windows Latest.

Согласно отчетам большого количества пользователей, обновление под номером KB4566782 может привести к замедлению работы компьютеров. Также владельцы лицензионных копий ОС и ноутбуков Lenovo ThinkPad рассказали, что столкнулись с появлением «синего экрана смерти» (Blue Screen of Death, BSoD), убивающего работу компьютеров. На сообщения пользователей обратили внимание специалисты Lenovo, которые подтвердили наличие проблем с оборудованием.

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Судя по сообщению компании, случаи появления BSoD были зафиксированы после выхода августовских обновлений Windows на моделях ThinkPad 2019 и 2020 годов выпуска. Инженеры Lenovo выяснили, что проблема связана с новой функцией Enhanced Windows Biometric Security. Для устранения неполадок можно попробовать зайти в BIOS и отключить функцию вручную в разделе «Виртуализация» из подменю «Безопасность».

Журналисты также обратили внимание, что проблема «синего экрана смерти» возникает не только на компьютерах Lenovo. В этом случае специалисты издания посоветовали переустановить операционную систему или удалить последнее обновление вручную, однако данные действия не гарантируют работоспособность ОС. «К сожалению, когда появляется экран смерти, уже ничего нельзя сделать», — уточняется в материале Windows Latest.

Ранее сообщалось, что пользователи Windows 10 пожаловались на участившиеся случаи сбоев и снижение производительности компьютеров после установки апдейтов под номерами KB4549951 и KB4566782.