Провальное обновление Windows удалило файлы пользователей

Пользователи Windows 10 рассказали о новых последствиях установки провального обновления KB4549951. На жалобы владельцев копий ОС обратило внимание издание Windows Latest.

В ряде случаев апдейт приводил к удалению данных пользователей. Журналисты полагают, что это связано с распространенной ошибкой при переустановке системы, когда Windows создает временный профиль пользователя. В результате этого настройки операционной системы и некоторые файлы могут быть удалены.

«Это катастрофа. Обновление удалило мои файлы, картинки, документы, а также приложения, которые я скачал из магазина Windows», — заявил один из пользователей ОС. По словам другой жертвы неудачного апдейта, все старые личные файлы были стерты: «Все файлы старше одной недели удаляются без уведомления или перемещаются в корзину».

Издание обратило внимание, что пользователи часто жаловались на системные ошибки. Windows Latest связывает их с повреждением установочных файлов и проблемами совместимости ПО с компонентами сторонних производителей. По словам медиа, Microsoft пока не отреагировала на проблему.

О проблемном обновлении KB4549951 стало известно в конце апреля. Установившие апдейт пользователи пожаловались на снижение производительности ПК и скорости интернета, а также отключение Bluetooth и появление «синего экрана смерти» (BSOD). Журналисты посоветовали владельцам Windows, которые установили обновление, удалить его через настройки.

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