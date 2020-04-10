В Windows нашли секретный раздел

В новой версии Windows 10 обнаружили скрытый раздел. В нем содержится описание новых функций операционной системы, сообщил в своем Twitter пользователь Albacore.

Раздел «Что нового?» (What's New) был найден пользователем в настройках в сборке Windows 10 Insider Preview, созданной для Windows 10 2004. В нем можно увидеть список нововведений, полученных ОС вместе с последними обновлениями. Кроме самого списка функций, владельцы копий Windows могут проголосовать за нововведения и оставить отзыв.

Albacore предположил, что раздел решит одну из проблем апдейтов операционной системы: «Приятный момент после множества жалоб пользователей на то, что они не знают, где смотреть новые функции». Судя по всему, секретный раздел появится в одном из ближайших обновлений системы, дата релиза не сообщается.

В начале апреля пользователи операционной системы от Microsoft пожаловались на обновление KB4541335, выпущенное для исправления некоторых ошибок ОС. Некоторые пользователи заметили, что апдейт не только не исправил существующие проблемы, но и привел к появлению новых, в частности, возникновению «синего экрана смерти».

В конце марта Microsoft заявила, что временно не будет выпускать опциональные обновления Windows 10. Компания объяснила это решение тем, что во время карантинных мер на сотрудников техподдержки и инженеров ложится дополнительная нагрузка, и у специалистов нет времени на исправление незначительных ошибок. При этом обновления безопасности продолжат поступать с той же периодичностью, что и раньше.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!