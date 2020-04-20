Обновление Windows сломало компьютеры

Пользователи Windows пожаловались на неполадки в работе своих компьютеров после установки регулярного обновления. На замечания на форумах Microsoft и в соцсетях обратило внимание издание Windows Latest.

Системный апдейт KB4549951, выпущенный 14 апреля, привел к снижению производительности и скорости интернета, а также отключению Bluetooth. В некоторых случаях неудачное обновление привело к частым перезагрузкам и появлению «синего экрана смерти» (BSOD). «После обновления KB4549951 в моем компьютере отказался работать Bluetooth», — заявил один из пользователей Windows 10. На форумах также говорится, что апдейт приводит к появлению многочисленных ошибок, которые невозможно исправить.

Одним из самых распространенных случаев называют снижение скорости передачи данных через Wi-Fi. «Обновление, которое я получил, ограничило скорость интернета с 200 мегабит в секунду до 5-6 мегабит в секунду», — написал пользователь официального форума Microsoft.

Журналисты заметили, что обновление KB4549951 уже недоступно для загрузки и установки, однако компания публично не подтвердила наличие проблем. Согласно наблюдениям издания, многие владельцы лицензионных копий Windows жалуются, что не могут обновиться и тем самым поддержать свои системы в актуальном состоянии. Издание рекомендовало пользователям откатиться на предыдущие версии ОС и дождаться исправленного апдейта.

В конце марта Microsoft заявила, что временно прекращает развертывание необязательных регулярных обновлений для своей операционной системы. В компании объяснили эту меру желанием снизить количество обращений в службу технической поддержки во время пандемии коронавируса. При этом обычные обновления безопасности Microsoft будет выпускать по привычному графику.

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