Обновление лишило Windows важной функции

В Windows 10 пропала возможность устанавливать драйверы с помощью Диспетчера устройств. На нововведение обратило внимание издание Windows Latest.

По словам журналистов, важная для пользователей функция исчезла в новой версии Windows 10 2004 в сборке под номером 19041.423. Ранее через Диспетчер устройств можно было установить драйверы двумя способами — выполнить автоматический поиск в интернете или на компьютере пользователя. В частности, первый способ перестал работать из-за того, что Microsoft начала блокировать доступ к своим серверам.

Обновить драйвера для устройств в новой версии операционной системы можно только через Центр обновления Windows или вручную, через настройки оборудования от сторонних производителей. Специалисты обратили внимание, что перечисленные методы являются неприемлемыми для многих пользователей, так как в процессе скачивания файлов или установки Центр обновления Windows может зависнуть или выдать ошибку.

По словам издания, Microsoft не стала уведомлять пользователей о том, что уберет привычную функцию. Журналисты предположили, что нововведение является частью большого плана компании по оптимизации операционной системы.

Ранее Microsoft объявила о возможности запускать приложения со смартфонов на Windows. Компания представила сервис Your Phone Apps, который позволяет открывать установленные на телефоне программы на компьютере. На момент релиза сервис поддерживал только смартфоны Samsung.