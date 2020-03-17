Пользователей Windows атаковала реклама

Пользователи Windows рассказали об участившихся рекламных уведомлениях в системе. На соответствующие жалобы обратило внимание издание Windows Latest.

Владельцы копий Windows сообщили о всплывающем экране, предлагающем подключить те или иные услуги Microsoft — например, оформить подписку на облачный сервис OneDrive или пакет программ Office 365. Пользователи уточнили, что обычно экран «Получите еще больше от Windows» появляется только один раз, при первом запуске установленной системы.

Судя по отзывам, реклама стала регулярной после одного из февральских или мартовских обновлений ОС. Журналисты заметили, что атаковавшая владельцев лицензий Windows реклама продуктов отвлекает и приводит в замешательство. В частности, уведомление о сервисах Microsoft заставляет некоторых пользователей думать, что в системе произошла определенная поломка.

Чтобы отключить рекламу, нужно перейти в настройки уведомлений и снять флажок с пункта «Предложить способ завершения настройки устройства, чтобы максимально использовать возможности Windows». Windows Latest считает, что после изменения настроек реклама должна прекратиться.

В декабре 2019 года пользователи Windows пожаловались на неудаляемую рекламу. После одного из обновлений в ОС появились интегрированные в приложениях «Календарь» и «Почта» рекламные баннеры. Дополнительный способ монетизации Windows в интернете назвали назойливым и отвлекающим от работы с системой.

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