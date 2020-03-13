Исправляющее ошибки обновление сломало Windows

Пользователи Windows 10 рассказали о появлении «синего экрана смерти» после установки актуального обновления. На соответствующие жалобы обратило внимание издание Windows Latest.

Обладатели копий Windows назвали мартовское обновление KB4540673 причиной многих ошибок. Пользователи пожаловались на внезапные перезагрузки, сбои системы и появление «синего экрана смерти». «Этот мартовский апдейт автоматически установился на все мои устройства и сломал их», — цитирует одного из пользователей издание. Один из авторов на Reddit заявил, что получил «синий экран смерти» во время игры в CS:GO.

Журналисты заметили, что вышедшее 10 марта обновление KB4540673 должно было исправить некоторые ошибки системы, возникшие у небольшого числа пользователей. Издание отметило, что количество жалоб относительно невелико, но их количество быстро растет. Пользователям посоветовали пропустить данное обновление.

Ранее Microsoft признала критические проблемы с апдейтом KB4535996 для Windows 10. В частности, обновление вызвало множественные ошибки системы с появлением «синего экрана смерти». Техподдержка компании пообещала выпустить исправляющий проблему патч в середине марта.

В начале марта компания TheBestVPN назвала самые уязвимые операционные системы за два десятка лет. На первое место попала Debian от Linux, в которой специалисты обнаружили чуть больше трех тысяч уязвимостей. Одна из самых популярных операционных систем современности — Windows 7 — попала на 10-ю строчку.

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