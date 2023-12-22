Четверть миллиарда ПК устареют к 2025 году

Canalys: 240 миллионов ПК устареют из-за несовместимости с Windows 11

Специалисты фирмы Canalys оценили отказ Microsoft от бесплатной поддержки Windows 10. Об этом сообщается в исследовании на сайте компании.

14 октября 2025 года корпорация Microsoft перестанет выпускать бесплатные обновления для Windows 10. По словам экспертов Canalys, это вынудит огромное количество пользователей отказаться от своих актуальных компьютеров, так как те нельзя будет обновить до Windows 11. Из-за этого, по оценке авторов отчета, около 240 миллионов ПК «окажутся на свалке».

Специалисты отметили, что если четверть миллиарда устаревших компьютеров сложить стопкой, то она оказалась бы высотой 600 километров и позволила бы легко достать до Луны. В материале говорится, что Microsoft должна пересмотреть свои приоритеты, чтобы помешать увеличению количества электронного мусора.

«OEM-производители должны закладывать долговечность, ремонтопригодность и возможность вторичной переработки в конструкцию своих устройств, а поставщики ОС должны обеспечивать удобство использования и безопасность этих устройств как можно дольше», — заключили аналитики Canalys. По мнению экспертов, в настоящее время на рынке нет закона, который бы заставлял производителя поддерживать свой продукт в течение определенного периода времени.

В начале декабря корпорация Microsoft заявила, что после окончания поддержки Windows 10 в октябре 2025 года предложит пользователям платные обновления. В этом случае ОС будет актуальна еще три года.