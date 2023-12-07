Пользователи Windows 10 заплатят за обновление ОС
Корпорация Microsoft предложила пользователям Windows 10 заплатить за обновления для операционной системы (ОС). Об этом сообщает издание The Verge.
В компании объявили, что программа расширенных обновлений безопасности (ESU) будет распространяться и на физических лиц. Так, после окончания срока поддержки Windows 10 владельцы ПК смогут оформить платную подписку и продолжить пользоваться системой в течение трех лет. Стоимость платных обновлений будет озвучена позже.
«Хотя мы настоятельно рекомендуем перейти на Windows 11, мы понимаем, что существуют обстоятельства, которые могут помешать вам заменить устройства с Windows 10», — говорится в блоге Microsoft. В рамках ESU пользователи смогут получать апдейты безопасности, закрывающие основные системные бреши и устраняющие уязвимости. Однако после окончания срока поддержки Windows 10 потребители не смогут получать обновления с новыми функциями и техническую поддержку даже за деньги.
Microsoft прекратит поддержку Windows 10 в октябре 2025 года — спустя 10 лет после релиза ОС. Журналисты The Verge отметили, что раньше рассчитывать на ESU могли только корпоративные клиенты. По словам авторов, подобный шаг Microsoft может быть связан с тем, что Windows 10 продолжает пользоваться огромное количество потребителей.
Ранее журналисты издания Windows Central выяснили, что количество пользователей актуальной ОС от Microsoft превысило 400 миллионов человек. При этом Windows 11 оказалась менее популярной, чем Windows 10.