Названо количество пользователей Windows 11

Windows Central: число пользователей Windows 11 превысило 400 миллионов человек

Количество пользователей актуальной ОС от Microsoft превысило 400 миллионов человек. Об этом сообщает издание Windows Central.

Источники медиа рассказали, что такое число назвали аналитики Microsoft в закрытой презентации для руководства компании. По словам инсайдеров, в корпорации довольны тем, что Windows 11 запущена более чем на 400 миллионах компьютеров, так как не ожидали такого спроса среди пользователей.

Авторы отметили, что Windows 11 оказалась менее популярной, чем Windows 10. Так, если ОС прошлого поколения позиционировали как бесплатную систему, на которую могли обновиться пользователи Windows 7 и 8, то с Windows 11 были связаны некоторые ограничения. Например, сразу после выхода операционная система была доступна только на ПК, выпущенных после 2018 года.

Согласно внутреннему прогнозу Microsoft, в 2024 году количество пользователей Windows 11 достигнет 500 миллионов. Журналисты издания отметили, что миллиардный пользователь Windows 10 был зафиксирован в начале 2020 года — через пять лет после выхода ОС.

В середине октября компания Microsoft официально признала Windows 11 21H2 устаревшей. Специалисты корпорации призвали пользователей обновиться до версии 22H2.