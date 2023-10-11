Microsoft прекратила поддержку популярной версии Windows 11

Поддержка Windows 11 версии 21H2 официально прекратилась

Компания Microsoft официально признала Windows 11 21H2 устаревшей. Об этом сообщает издание Neowin.

Выпущенная в октябре 2021 года версия операционной системы получила два полных года поддержки обновлениями. С 10 октября 2023 года ОС перестала получать апдейты и патчи безопасности. В Microsoft призвали пользователей обновиться до более новой версии ОС.

Журналисты портала напомнили, что 21H2 получила редизайн, подсистему для запуска приложений Android, поддержку экранных виджетов, функцию Snap Layouts. 21H2 оказалась одной из самых популярных версий Windows 11 среди пользователей. При этом авторы отметили, что в то время на рынке продолжала доминировать Windows 10 — многие пользователи не могли обновиться до актуальной версии ОС из-за высоких системных требований.

Специалисты издания рекомендовали пользователям 21H2 установить обновление 22H2. Также владельцы ПК могут обновиться до версии Moment 4, которая вышла в конце сентября. Скорее всего, актуальная версия системы также получит два года поддержки.

В начале осени специалисты корпорации Microsoft призвали пользователей Windows 11 21H2 обновить свои ПК. Инженеры корпорации объяснили, что своевременная установка обновлений для ОС позволит предупредить хакерские атаки на компьютеры.