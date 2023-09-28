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04:37, 28 сентября 2023Наука и техника

Microsoft выпустила четвертое крупное обновление для Windows 11

Microsoft представила глобальное обновление Moment 4 для Windows 11

Фото: Rui Silvestre / Unsplash

Для операционной системы Windows 11 выпустили четвертое глобальное обновление Moment 3. Об этом сообщается в блоге Windows.

Версия 22H2 Moment 4 включает в себя около 150 новых функций. Основным нововведением ОС стало внедрение поддержки искусственного интеллекта (ИИ) и программы Microsoft Copilot. Представители компании отметили, что ИИ призван упростить выполнение различных задач и доступ к информации. С помощью Copilot пользователь может менять настройки, анализировать документы и веб-страницы, планировать встречи, составлять электронные письма.

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Встроенный редактор Paint получил продвинутые функции для работы с изображениями — опцию удаления фона и слои. Инструмент Snipping Tool («Ножницы») после обновления можно будет использовать для копирования текста из фотографий и картинок.

Также инженеры Microsoft обновили менеджер паролей. В версии 22H2 пользователи могут генерировать ключи доступа — уникальные коды, с помощью которых можно входить на сайты без паролей. С помощью приложения Windows Backup пользователи смогут быстро восстанавливать свои данные из резервной копии и переносить их на новый компьютер.

Кроме того, в обновленной версии ОС появились поддержка архивов, функция автосохранения в «Блокноте», инструменты для работы с изображениями в «Проводнике», обновленный почтовый клиент Outlook.

Первая версия Windows 11 вышла в октябре 2021 года. В мае 2023-го Microsoft представила третье крупное обновление для системы под названием Moment 3.

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    Андрей Ставицкий
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