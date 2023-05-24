Microsoft выпустила третье крупное обновление для Windows 11

Microsoft выпустила крупное обновление Moment 3 для Windows 11

Для операционной системы Windows 11 выпустили глобальное обновление Moment 3. Об этом сообщается в блоге Windows.

Актуальный апдейт 22H2 Moment 3 добавляет в ОС несколько новых функций. В частности, инженеры корпорации улучшили настройки конфиденциальности, добавив возможность блокировки компьютера при физическом удалении пользователя от устройства. Также появился индикатор работающей сети VPN.

В обновленном меню «Пуск» пользователи могут увидеть сведения о своей учетной записи: таким образом ОС может предупредить потребителей, что информация в их профиле нуждается в обновлении. По словам программистов Microsoft, в третьем крупном обновлении была добавлена более надежная защита от вредоносных программ.

Также представители компании анонсировали появление поддержки стандарта Bluetooth Low Energy Audio, который обеспечивает хорошее качество звука на устройстве при низком энергопотреблении. Раздел виджетов получил персонализированную ленту, была добавлена функция запуска 32-битных приложений в изолированном режиме, появилась опция «живых субтитров».

Moment 3 — третье крупное обновление ОС Microsoft. В отличие от Windows 10, операционная система нового поколения получает один крупный апдейт раз в год.

Релиз последнего крупного обновления для Windows 11 — Moment 2 — состоялся в марте. Апдейт Moment 1 вышел в октябре 2022 года.