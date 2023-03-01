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12:32, 1 марта 2023Наука и техника

Вышло крупное обновление для Windows 11

Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 11 Moment 2

Фото: Avishek Das / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 11. Об этом сообщает BleepingComputer.

Апдейт под названием Windows 11 22H2 Moment 2 стал доступен для пользователей ОС от Microsoft в конце февраля. По словам журналистов, апдейт относится к накопительным обновлениям, установка которых необязательна. При этом пользователи, которые пропустят установку, получат Moment 2 вместе с обязательными обновлениями, запланированными на март 2023 года.

Обновление включает в себя интегрированную в панель задач Windows поисковую систему Bing с поддержкой искусственного интеллекта, опцию для подключения iPhone к компьютеру, добавленный в диспетчер задач поиск. Также новая версия ОС получила оптимизацию под экран планшетов и гибридных компьютеров с возможностью персонализации рабочего стола. Кроме того, в обновлении 22H2 Moment 2 появилась новая версия текстового редактора «Блокнот» с вкладками, функция записи экрана через инструмент Snipping Tool, новые виджеты, обновленное приложение Quick Assist.

Последний крупный апдейт для Windows 11 — Moment 1 — вышел в октябре 2022 года.

Ранее стало известно, что Microsoft случайно разослала обновление до Windows 11 всем пользователям фирменных ОС. В компании пообещали устранить ошибку.

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Андрей Ставицкий
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