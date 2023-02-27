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11:46, 27 февраля 2023Наука и техника

Microsoft предложила обновиться до Windows 11 всем желающим

Microsoft ошибочно предложила обновить ОС всем пользователям Windows

Фото: Janus / Globallookpress.com

Microsoft ошибочно разослала обновление до Windows 11 всем пользователям фирменных ОС. Об этом сообщает издание The Verge.

Из-за ошибки, на которую обратили внимание пользователи Twitter, американская компания разослала предложения обновить свой ПК всем желающим пользователям. Выяснилось, что Microsoft предложила установить Windows 11 даже тем владельцам компьютеров, устройства которых не отвечают минимальным системным требованиям операционной системы.

«Некоторым устройствам, не подходящим для Windows 10 и Windows 11 версии 21H2, было предложено ошибочное обновление до Windows 11», — признали проблему в корпорации. По словам специалистов Microsoft, столкнувшиеся с неполадкой пользователи могли получить апдейт через «Центр обновления Windows», но не смогли установить его.

По словам журналистов издания, в 2022 году Microsoft уже отправляла всем пользователям ошибочное обновление до Windows 11. «Этот сбой фактически позволил обновить неподдерживаемые ПК, но еще раз указал на спорные строгие минимальные требования к оборудованию для последней операционной системы Microsoft», — подытожили авторы.

В конце февраля стало известно, что в Windows 11 появились водяные знаки, с помощью которых Microsoft начала отмечать неподдерживаемые компьютеры. Уточняется, что от метки невозможно избавиться.

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Андрей Ставицкий
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