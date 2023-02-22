Microsoft начала клеймить старые ПК пользователей

Windows Latest: в Windows 11 на неподдерживаемых ПК появились водяные знаки

В Windows 11 появились водяные знаки, с помощью которых Microsoft начала отмечать неподдерживаемые компьютеры. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Нововведение заметили в одном из последних обновлений ОС. Некоторые пользователи системы рассказали, что в правом нижнем углу экрана появилось сообщение, что их ПК не соответствует минимальным техническим требованиям для работы с Windows 11. Уточняется, что подобного вида «клейма» невозможно удалить.

«Я купил свой компьютер в 2021 году с предустановленной Windows 11, и он работал нормально. Однако я получил водяной знак с просьбой обновить ПК», — рассказал журналистам один из пользователей. С помощью уведомления Microsoft предлагает потребителям перейти в настройки системы и посмотреть, какое оборудование нуждается в обновлении.

По словам журналистов, как правило, Windows 11 работает на тех же компьютерах, которые поддерживали Windows 10. Однако в компании могут считать, что для работы более новой ОС необходим апгрейд оборудования. В настоящий момент водяные знаки появились у ограниченного числа пользователей — позже Microsoft должна добавить их на все неподдерживаемые компьютеры.

Ранее энтузиастам удалось запустить Windows 11 на слабом компьютере. Пользователи оптимизировали ОС таким образом, что для ее запуска хватило двух гигабайт оперативной памяти — вместо четырех гигабайт, рекомендованных Microsoft.