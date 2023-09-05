Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:55, 5 сентября 2023Наука и техника

Microsoft предупредила об окончании поддержки Windows 11 21H2

Microsoft призвала пользователей Windows 11 21H2 обновить ОС

Фото: Unsplash

Специалисты корпорации Microsoft призвали пользователей Windows 11 21H2 обновить свои ПК. Об этом сообщает издание OnMSFT.

Журналисты портала обратили внимание, что в компании в очередной раз предупредили, что поддержка версии 21H2 закончится через месяц. Впервые в Microsoft заявили, что 10 октября 2023 года прекратят поддержку Windows 11 21H2, в середине июля.

Специалисты медиа объяснили, что своевременная установка обновлений для ОС позволит предупредить хакерские атаки на компьютеры. «Как только Windows 11 21H2 перестанет получать эти обновления после 10 октября, компьютеры, работающие на этой версии, станут более уязвимыми для киберугроз», — подчеркнули авторы.

В материале говорится, что владельцы ПК на базе Windows 11 21H2 должны в ближайшее время обновиться до версии 22H2. Совершить апдейт можно вручную в «Центре обновления Windows» в настройках компьютера.

В заключение журналисты рассказали, что в Microsoft уже готовят следующую версию Windows. Ожидается, что Windows 11 23H2 появится в сентябре-октябре.

В конце июля генеральный директор компании Jamf Дин Хагер заявил, что экосистема Windows потеряет лидирующие позиции в корпоративном секторе. По мнению специалиста, ПО от Microsoft уступит позиции в корпоративном секторе экосистеме Apple.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    Украина перешла в наступление под Угледаром. Какими силами ВСУ пытаются прорвать российскую оборону?

    Россиянин пропал без вести в горах Башкирии

    Второй из крупнейших застройщиков Китая сумел избежать дефолта

    Лавров примет участие в АСЕАН

    Германия передала Украине партию снарядов для Gepard

    Названы способы избавиться от последствий обжорства

    Состояние избитого под Ростовом участника СВО ухудшилось

    Опубликован список самых востребованных в рекламе артистов

    Российский студент решил поджечь релейные шкафы и попался

    Microsoft предупредила об окончании поддержки Windows 11 21H2

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости