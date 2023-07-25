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14:53, 25 июля 2023Наука и техника

Windows предсказали упадок

Computerworld: ОС Windows перестанет быть главной среди корпоративных пользователей

Фото: Hal Gatewood / Unsplash

Генеральный директор компании Jamf Дин Хагер заявил, что экосистема Windows потеряет лидирующие позиции в корпоративном секторе. Об этом специалист заявил в интервью изданию Computerworld.

По словам Хагера, Windows перестанет быть доминирующей среди копроративных пользователей через 10 лет. «Независимо от того, с какой стороны вы на это смотрите, экосистема Windows находится в состоянии упадка уже 20 лет», — отметил специалист, подчеркнув, что даже не предсказывает, а «констатирует факт» постепенного упадка экосистемы Microsoft.

Глава Jamf заявил, что Windows уступит позиции в корпоративном секторе экосистеме Apple. Дин Хагер объяснил это тем, что Microsoft почти не ориентируется на мобильные устройства. При этом у Apple есть три связанных экосистемой девайса — Mac, iPhone и iPad.

Хагер подтожил, что Apple в конце концов выберут обычные пользователи, «чей голос в условиях корпоративного мира очень силен». «И в конечном итоге этот голос возьмет верх», — подчеркнул специалист.

В начале июля в Китае представили первую национальную операционную систему с открытым исходным кодом. ОС под названием OpenKylin основана на Linux и поддерживается сообществом из 4000 разработчиков.

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    Андрей Ставицкий
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