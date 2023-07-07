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06:36, 7 июля 2023Наука и техника

Выпущена первая китайская ОС с открытым исходным кодом

Reuters: в Китае представили первую ОС с открытым исходным кодом

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

В Китае представили первую национальную операционную систему с открытым исходным кодом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные медиа.

ОС под названием OpenKylin основана на Linux и поддерживается сообществом из 4000 разработчиков. По словам журналистов, операционная система была разработана и выпущена с целью снизить зависимость от технологий США.

В материале говорится, что разработка операционной системы, независимой от США, была важной целью китайской технологической отрасли. Уточняется, что многие компании и организации внесли свой вклад в разработку системы OpenKylin.

Новую ОС можно использовать на компьютерах и планшетах с архитектурами x86, ARM и RISK-V. Запуск программ Linux, Windows и Android осуществляется с помощью эмулятора.

В середине января стало известно, что лидеры ИТ-отрасли в России — VK, «Яндекс», «Сбер» и «Ростелеком» — будут работать над созданием национальной мобильной операционной системы (ОС). По словам зампредседателя думского комитета по информполитике Антона Горелкина, разработка ОС станет одним из важнейших ИТ-проектов национального масштаба.

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    Андрей Ставицкий
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