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07:38, 15 января 2023Наука и техника

В России захотели создать национальную мобильную операционную систему

Депутат Горелкин: VK и «Яндекс» будут работать над созданием национальной мобильной ОС

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Лидеры ИТ-отрасли в России — VK, «Яндекс», «Сбер» и «Ростелеком» — будут работать над созданием национальной мобильной операционной системы (ОС). Об этом заявил зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

По словам Горелкина, конгломерат разработчиков планирует повторить успех компании Huawei, которая оказалась под санкциями США и «была вынуждена создать собственную операционку, полностью совместимую с Android» — со своими сервисами и магазином приложений.

Отмечается, что такой магазин уже есть у VK. У «Яндекса» есть картографический сервис и интерфейсные наработки, а «Сбер» владеет самым популярным в стране финтех-сервисом, подчеркнул зампред. Парламентарий отметил, что это станет одним из важнейших ИТ-проектов национального масштаба.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ исключило из программы цифровизации расходы на развитие ОС «Аврора». Предполагалось, что расходы на меры поддержки создания среды для ОС (разработка мобильных сервисов, адаптация устройств партнеров) составят 22 миллиарда рублей.

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Юлия Мискевич
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